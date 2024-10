Walibi Holland

Nieuw scherm moet capaciteit van Walibi-achtbaan Lost Gravity verhogen

Walibi Holland heeft een speciaal scherm geïnstalleerd in het station van de achtbaan Lost Gravity. Daarmee moet de instapprocedure in het vervolg soepeler en sneller verlopen, zodat de capaciteit van de attractie omhooggaat en de wachttijd daalt.

Op het beeldscherm zien medewerkers in één oogopslag of de acht beugels in een trein al ver genoeg gesloten zijn. Dat werkt met behulp van acht vakjes die van kleur kunnen veranderen. Verder toont het scherm het aantal seconden tot een trein kan vertrekken.

Wanneer de beugelcontroles klaar zijn voordat die teller afloopt, wordt de capaciteit van de attractie maximaal benut. Lost Gravity, geopend in 2016, werd gebouwd door Duitse fabrikant Mack Rides. Treinen bestaan uit twee rijen van elk vier zitplaatsen. De topsnelheid bedraagt 87 kilometer per uur.