Opvallende reling geïnstalleerd bij gesloten waterbaan Bellewaerde Park

Attractiebouwer Intamin denkt de oplossing voor de problemen bij waterbaan Amazonia gevonden te hebben. Het Belgische pretpark Bellewaerde Park moest de gloednieuwe attractie afgelopen zomer sluiten vanwege aanhoudende problemen met de boten. Met name de enorme schans richting het einde van het parcours werd een hoofdpijndossier.

Het bleek niet altijd mogelijk om het verloop van de boten goed te voorspellen. Sinds de opening werd om die reden al geëxperimenteerd met verschillende aanpassingen. Zo verscheen in mei een houten afscheiding met stootkussens, in de hoop de glijrichting bij te kunnen sturen. Ook installeerde men extra remmatten.

Het bleek niet te helpen. Nu is er een speciale reling die ervoor zorgt dat boten tijdens de afdaling rechtdoor glijden in plaats van naar rechts. De glijbaan werd als het ware verlengd. Volgens Bellewaerde verlopen de testritten goed. "Het gaat dus de goede richting uit", zei een woordvoeder afgelopen weekend. "Dat stemt ons zeer gelukkig."



Opleveren

Het park wil Amazonia heropenen bij de start van het nieuwe zomerseizoen, op zaterdag 5 april 2025. Tot die tijd wordt gefocust op speciale activiteiten rond Halloween en Kerstmis. Fabrikant Intamin is momenteel ook druk met het opleveren van de nieuwe attractie Danse Macabre in de Efteling, die op 31 oktober opengaat.