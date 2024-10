GaiaZoo

GaiaZoo verwelkomt zwarte brulapen in nieuw verblijf

In de Limburgse dierentuin GaiaZoo zijn sinds afgelopen weekend zwarte brulapen te bewonderen. Drie vrouwelijke brulapen, afkomstig uit Zoo Frankfurt in Duitsland, kregen een gloednieuw verblijf. Dat is ontworpen met de natuurlijke omgeving van de diersoort in het achterhoofd.

De komende tijd zitten de zwarte brulapen in het binnengedeelte, zodat ze kunnen wennen aan hun nieuwe onderkomen. Ondanks de naam zijn de vrouwtjes lichtbruin tot geel van kleur. De mannetjes zijn wel pikzwart. Ze staan bekend om hun luide roep, die in het regenwoud op wel 2 kilometer afstand gehoord kan worden.

Zwarte brulapen zijn volgens GaiaZoo "een zeldzame verschijning in Europese dierentuinen". "We zijn ongelooflijk trots dat we deze bijzondere apen mogen verwelkomen", zegt primatencoördinator Nicole Krichelberg. Eigenlijk was het de bedoeling dat de dieren afgelopen voorjaar zouden arriveren.



Savanne

Vorige maand introduceerde het dierenpark in Kerkrade al een andere nieuwe diersoort. Op de Afrikaanse savanne grazen sindsdien ernstig bedreigde mhorrgazelles, tussen de giraffen, struisvogels en grote kudu's. GaiaZoo ontving de dieren van Diergaarde Blijdorp en een park in Zweden.