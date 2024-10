Europa-Park Erlebnis-Resort

Naam van nieuwe attractie Europa-Park bekend: Grand Prix Edventure

De nieuwe attractie van Europa-Park gaat Ed & Edda Grand Prix Edventure heten. Dat blijkt uit een merkaanvraag in het Duitse handelregister DPMA. Het Duitse attractiepark werkt aan een gameplay theater: een interactieve darkride van huisleverancier Mack Rides.

De toevoeging wordt gebouwd op de oude locatie van een draaiend theater in themadeel Luxemburg. Dankzij de aanvraag weten we ook hoe het logo van de attractie eruit komt te zien. Het beeldmerk bevat prominente verwijzingen naar het schietelement van de darkride: twee pistolen en een schietschijf.

Ed & Edda Grand Prix Edventure opent in seizoen 2025, ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het pretparkresort. Muizen Ed en Edda zijn de mascottes van Europa-Park. Het thema hangt samen met een bioscoopfilm die in de zomer van 2025 uitkomt: Grand Prix of Europe.



Warner Bros.

Daarin ontmoet Edda haar idool, autocoureur Ed, tijdens de vijftigste Europese Grand Prix. De animatiefilm wordt geproduceerd door Mack Magic en Warner Bros. Verder verschijnt een bijbehorende videogame. Op dinsdag 5 november maakt Europa-Park meer bekend over de plannen voor 2025. Voor het jubileumjaar werd een speciaal logo ontwikkeld.