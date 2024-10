Bellewaerde

Attractie al drieënhalve maand dicht: Bellewaerde Park hoopt dat kantelende toren snel weer open kan

Eén van de meest in het oog springende attracties van Bellewaerde Park in België is al drieënhalve maand dicht. Het pretpark kwakkelt zoals bekend met de nieuwe waterbaan Amazonia, maar een andere attractie is ook al geruime tijd buiten gebruik: El Volador.

De kantelende toren staat sinds de tweede week van juli stil vanwege een hardnekkig technisch defect. Een woordvoerder gaf half augustus aan dat er gewacht werd op een reserveonderdeel, dat naar verwachting diezelfde week nog binnen zou komen.

Ruim twee maanden later is de 16 meter hoge attractie nog steeds niet operationeel vanwege een ontbrekend onderdeel, aldus de voorlichter. Hij blijft optimistisch: men hoopt dat bezoekers dit pretparkseizoen nog een ritje kunnen maken. De heropening van Amazonia volgt in ieder geval pas in 2025.



Mexicoplein

El Volador is één van de weinige nog functionerende topple towers in de wereld. De kantelende paal met veertig zitjes, gefabriceerd door de Duitse firma Huss Park Attractions, kreeg in 2005 een prominente plek op het Mexicoplein van Bellewaerde. Het gevaarte werd vormgegeven als een kleurrijke vogel.