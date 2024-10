Bellewaerde

Bellewaerde bevestigt: nieuwe waterattractie van 14 miljoen euro gaat dit jaar niet meer open

Voor Bellewaerde Park kan seizoen 2024 niet snel genoeg voorbijgaan. De nieuwste publiekstrekker van het Belgische pretpark, waterbaan Amazonia, is al maandenlang gesloten vanwege technische problemen. Bezoekers die Amazonia willen uitproberen, zullen geduld moeten hebben tot het voorjaar van 2025.

Bellewaerde bevestigt dat de 14 miljoen euro kostende attractie dit jaar niet meer opengaat. Fabrikant Intamin werkt nog steeds aan het implementeren van oplossingen voor hardnekkige problemen. Een woordvoerder belooft dat Amazonia operationeel zal zijn bij de start van het nieuwe seizoen op zaterdag 5 april 2025.

Amazonia had eigenlijk eind maart 2024 af moeten zijn. De bouw liep echter vertraging op. Ook na de officiële opening op zaterdag 20 april bleven storingen optreden. Met name de gigantische halfpipe zorgde voor problemen: het bleek niet altijd te voorspellen hoe vlotten over de schans naar beneden zouden glijden. Soms liep een boot vast.



Doeltreffende oplossing

Na weken van kwakkelen en onaangekondigde sluitingen werd op 1 augustus bekendgemaakt dat Amazonia "voor onbepaalde tijd" niet toegankelijk zou zijn "wegens aanhoudende technische problemen". "We hopen dat de attractieconstructeur snel een doeltreffende oplossing kan bieden", zei directeur Stefaan Lemey. Ruim tweeënhalve maand later is Amazonia geen dag open geweest.



Wel zien tests er "veelbelovend" uit, zegt een woordvoerder. "Het gaat dus de goeie richting uit. Dat stemt ons zeer gelukkig. We focussen nu op Halloween en hebben voldoende te bieden." Het halloweenseizoen duurt tot en met zondag 3 november. Daarna volgt een winteropening tussen zaterdag 7 december en zondag 5 januari.



Financiële strop

Het drama rond de topattractie heeft gezorgd voor heel wat imagoschade. Bellewaerde kon beloftes over heropeningen meermaals niet nakomen. Bovendien draaide de marketingcampagne voor Amazonia al op volle toeren. In hoeverre sprake is van een financiële strop, blijft gissen: daarover zijn geen cijfers bekendgemaakt.