Attractiepark Toverland

Toverland onderneemt actie tegen inbrekende youtuber: aangifte en parkverbod

Toverland is niet blij met een video van een inbrekende youtuber. Een Belg met de nickname Yung Jamie bracht eerder al illegale nachtelijke bezoekjes aan Bellewaerde Park en Plopsaland De Panne. Onlangs lukte het hem om 's nachts ongezien Toverland binnen te komen, waar hij op zijn gemakje door de verschillende themagebieden wandelde.

"In België ben ik verbannen, dus ik moet mijn horizon verbreden", zegt de youtuber in zijn video. Hij laat onder meer zien hoe hij een gokje waagt bij grijpautomaten, in de teststoel van wing coaster Fenix gaat zitten, een duik neemt in een waterpartij en plaatsneemt in een gondel van carrousel Jumping Juna.

Ook wandelt hij door het decor van Waterdwarf Alley in parkdeel Avalon en poseert hij in een fotohokje in entreegebied Port Laguna. Eén van de opvallendste scènes vindt plaats in Ithaka, bij houten achtbaan Troy. Daar besluit de Vlaming een tosti te maken met behulp van een tosti-ijzer. Hij wordt niet gepakt.



Beveiligingschecker

Yung Jamie noemt zichzelf "de beveiligingschecker". Hij vraagt zijn kijkers om het volgende pretpark te kiezen waar hij zal inbreken. Toverland kan er niet om lachen. "Wij stellen deze video absoluut niet op prijs", meldt een woordvoerster aan Looopings.



"We zullen dan ook aangifte doen tegen de maker en daarbovenop krijgt hij een parkverbod van vijf jaar." Bellewaerde en Plopsa zeiden eerder ook al naar de politie te zullen stappen vanwege de acties van de youtuber. Dat heeft hem kennelijk niet afgeschrikt.