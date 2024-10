Dolfinarium

Politie grijpt niet in bij blokkade, Dolfinarium snapt er niets van: 'Enorm teleurgesteld en boos'

De politie heeft zaterdag niet ingegrepen bij een demonstratie van dierenactivisten die de ingang van het Dolfinarium in Harderwijk blokkeerden. Parkmanager Alex Tiebot snapt daar niets van. "We zijn enorm teleurgesteld en boos", laat hij aan Looopings weten.

Om 09.50 uur ketenden actievoerders zichzelf vast aan het toegangshek van het Gelderse dierenpark. Uiteindelijk konden bezoekers rond 10.30 uur via een zij-ingang binnengelaten worden. De activisten bleven nog wel aanwezig tot 17.00 uur. Hoewel de politie poolshoogte kwam nemen, werd er geen actie ondernomen.

Agenten verrichtten geen aanhoudingen en stuurden niemand weg. Uiteindelijk zijn de demonstranten zonder problemen weer naar huis gegaan. Tiebot kan er met zijn pet niet bij dat de activisten "onder het toeziend oog van de politie om 17.00 uur eenvoudigweg konden vertrekken, terwijl zij een strafbaar feit pleegden, namelijk huisvredebreuk".



Machteloos

Hij noemt het "onbegrijpelijk dat er niet is ingegrepen om deze illegale activiteiten te stoppen". "Hier kom je dus mee weg in Nederland." De parkleider zegt zich machteloos te voelen, ook omdat de actievoerders weigerden hun legitimatiebewijs te laten zien.



Dat de politie alleen toekeek, heeft te maken met het beleid van de gemeente Harderwijk. Die wilde niet dat dergelijke situaties escaleren als er geen gevaar is voor de openbare orde. Bovendien twijfelt locoburgemeester Marcel Companjen (ChristenUnie) naar eigen zeggen of er wel sprake was van huisvredebreuk, omdat de grond van het Dolfinarium openbaar toegankelijk is.



Perplex

Companjen vindt dat de situatie uiteindelijk goed is opgelost door niets te doen. Dolfinarium-manager Tiebot stond perplex toen hij dat hoorde. "Ga je een avondje uit, dan moet je een legitimatiebewijs kunnen tonen, anders krijg je een boete. Maar ben je dierenactivist en keten je jezelf vast aan de ingang van een bedrijf, dan is er ineens twijfel of het wel juridisch als huisvredebreuk geldt en kan je gewoon naar huis aan het einde van de dag. Onbegrijpelijk."



Het Dolfinarium laat het er niet bij zitten. Men wil organisator Bite Back aansprakelijk stellen voor de schade. "Hoewel we dit liever per individuele activist zouden doen." Tiebot wil dat de autoriteiten alsnog de identiteit van de demonstranten boven water krijgen. "Maandag zullen wij officieel ook aangifte doen van huisvredebreuk. We verwachten dat onze aangifte serieus wordt verwerkt."