Walibi Holland

Walibi Holland promoot nieuwe achtbaan YoY voor het eerst in het park

In Walibi Holland wordt voor het eerst reclame gemaakt voor de nieuwe achtbaan YoY. Volgend jaar opent Walibi een miljoenen euro's kostende dubbele single-rail coaster, maar tot nu toe werd het project nergens in het park aangekondigd. Vanaf dit weekend hangt er een banner boven de kaartcontrole.

Wie naar buiten loopt, ziet een nieuwe versie van het YoY-logo dat een maand geleden werd gepresenteerd. Het beeldmerk is nu voorzien van blauwe en groene lichteffecten tegen een zwarte achtergrond, met bladeren en bubbels eromheen. "Nieuw april 2025!", staat erbij.

Walibi denkt de nieuwsgierigheid van het publiek te kunnen prikkelen zonder te omschrijven wat YoY precies is. Dat blijft na het zien van de banner namelijk onduidelijk. Er wordt ook geen webpagina of socialmedia-account genoemd waar bezoekers meer informatie kunnen vinden.



Zes inversies

YoY bestaat uit twee banen: een voor blauwe families en een groene voor waaghalzen, met zes inversies. De maximale hoogte wordt 30 meter en de topsnelheid bedraagt 82 kilometer per uur. Op zaterdag 5 april 2025 moet de opening plaatsvinden.