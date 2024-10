Plopsaland Resort Belgium

Deelnemer Slimste Mens klaagt over salaris Plopsaland: '6,80 euro bij Gertje daar'

Een deelnemer aan de populaire Vlaamse tv-quiz De Slimste Mens ter Wereld heeft een steek uitgedeeld aan Studio 100-baas Gert Verhulst. Contentmaker Jonatan Medart had ooit een baantje in Plopsaland De Panne, maar soms verdiende hij maar een paar euro per dag. Daarover beklaagde hij zich deze week in een aflevering op tv-zender Play4.

Medart liet zich naar eigen zeggen uitbuiten. "Plopsaland, 6,80 euro bij Gertje daar. Ik liet mij doen hè. Ik vond dat tof, om daar Slush Puppies te maken en verantwoordelijk te zijn in de Maya." Daarmee kreeg de Vlaming de lachers op zijn hand. "Voor 6,80 euro. Mijn treinticket kostte 12,50 euro." Bovendien waren er dagen dat hij vroegtijdig naar huis werd gestuurd.

Medart was bijvoorbeeld voor zes uur ingeroosterd. "Maar dan zo na drie uur: ja, eigenlijk is er geen volk in het park, ga maar naar huis. Dan sta je daar voor drie uur." Een snelle rekensom leert dat de internetpersoonlijkheid weinig overhield aan zijn Plopsa-dagen. "18 euro... Oei, ik heb maar 6 euro verdiend. Dat was geen vetpot daar."



Ethisch ondernemer

Jurylid Jelle De Beule speelde vervolgens in op de gierige reputatie van Verhulst. "Dat is raar, Gert Verhulst staat nochtans bekend als ethisch ondernemer", grapte hij sarcastisch. Presentator Erik Van Looy benadrukte dat Verhulst het goedgemaakt heeft door Medart onderdeel te maken van zijn talkshow De Tafel van Gert. De Beule: "Er kijkt geen volk, je mag naar huis gaan..."



Het is niet voor het eerst dat in De Slimste Mens gaat over de magere salarissen bij Plopsa. In 2020, toen Verhulst zelf in de jury zat, begon kandidate Chibi Ichigo over haar slechtbetaalde baantje bij Plopsa Indoor Hasselt. Daar speelde ze de rol van Maya de Bij.