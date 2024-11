Wunderland Kalkar

Duits pretpark Wunderland Kalkar breidt lichtfestival uit

Attractiepark Wunderland Kalkar, net over de Duitse grens, pakt een winters lichtfestival dit jaar grootser aan. Eind 2023 vond de eerste editie van Wunderlight plaats, met lichtgevende dino's. Dit keer is gekozen voor vier verschillende thema's.

De dinosaurussen van de Light Route krijgen gezelschap van andere lichtsculpturen. Het park is verdeeld in de gebieden Kernie's Winterdorf, Winter Wunderland, DinoGlow en Winter Tierwelt. Een deel van de attracties gaat open.

Verder zijn er extra activiteiten als een schaatsbaan. Een hapje eten kan bij de Foodmarket. Bezoekers kunnen ook een kijkje nemen in een dinomuseum. Wunderlight vindt plaats vanaf vandaag tot en met 2 februari, in alle weekenden en tijdens de kerstvakantie.



13 euro

Bezoekers zijn welkom tussen 17.00 en 21.00 uur. Toegangsbewijzen zijn online verkrijgbaar vanaf 13 euro. Kaarten zonder vaste datum kosten 15 euro. Eten en drinken is niet inbegrepen bij het evenement. Normaal gesproken biedt het park all-you-can-eat-tickets aan.