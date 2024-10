Dolfinarium

Actievoerders blokkeren ingang van Dolfinarium, park later open

Het Dolfinarium in Harderwijk heeft de poorten vanochtend niet kunnen openen door dierenactivisten. Demonstranten van de groeperingen Bite Back en Active for Justice blokkeerden de hoofdingang van het Gelderse dierenpark. Ze willen het protest naar eigen zeggen "zo lang mogelijk voortzetten".

De actie startte om 09.50 uur, even voordat het park open zou gaan voor publiek. "Een deel zit vast aan de hekken met stalen buizen, waar een andere groep aanwezig is met spandoeken, protestborden en flyers om voorbijgangers te informeren", melden de initiatiefnemers. Zij noemen de actie "ludiek".

De actiegroepen claimen dat de dieren in het Dolfinarium last hebben van stress en verveling. Dolfijnen zijn niet geschikt voor een leven in gevangenschap, vinden de activisten. Bovendien worden diersoorten gehouden in verblijven die niet voldoen aan de Europese richtlijnen. "Wij vinden dat het nu tijd is dit park te sluiten en de dieren een dierwaardige toekomst te geven. Geef je om dieren, dan bezoek je dit park niet."



Alternatieve ingang

Om 10.30 uur konden bezoekers alsnog binnengelaten worden via een alternatieve ingang. Op dit moment zijn de dierenactivisten nog wel aanwezig. Parkmanager Alex Tiebot spreekt over "criminele activiteiten". "Dit gedrag is ronduit belachelijk en vormt een ernstige schending van de wet."



Volgens Tiebot brengen dergelijke "roekeloze acties" de veiligheid van dieren, medewerkers en bezoekers in gevaar. "Waarvan velen kinderen zijn, die hier komen om te leren en te genieten van het zeeleven. Dit illegale gedrag is onacceptabel en zal niet langer worden getolereerd."



Juridische middelen

Het Dolfinarium zal naar eigen zeggen "alle juridische middelen blijven inzetten om deze personen verantwoordelijk te houden, inclusief het verhalen van volledige schadevergoeding voor alle geleden schade en verstoringen veroorzaakt door hun acties".



De manager veroordeelt de actie in scherpe bewoordingen. "We zullen niet aarzelen om stevige maatregelen te nemen om onze dieren te beschermen en de veiligheid van iedereen in ons park te waarborgen. Wij laten deze illegale en gevaarlijke protesten ons niet afleiden van onze missie. Het is genoeg geweest."