Familie Resort & Avonturenpark De Tovertuin

Woezel & Pip-pretpark krijgt trackless darkride zoals Symbolica

In het nieuwe Woezel & Pip-pretpark in Noord-Brabant komt een trackless darkride te staan. Initiatiefnemer Van Hoorne Studios bestelde dat attractietype bij ETF Ride Systems uit Nederweert, bekend van onder andere Symbolica in de Efteling.

Bij een trackless attractie kunnen de voertuigen bewegen zonder rails. De darkride wordt gerealiseerd in een bestaand gebouw. Bezoekers maken straks een ritje door de wereld van de hondjes Woezel & Pip en hun vrienden. Op een vrijgegeven concept is nog wel een rail zichtbaar: het gaat om een oude afbeelding.

In dezelfde hal wordt een overdekt speelgebied gerealiseerd. Familie Resort & Avonturenpark De Tovertuin, zoals het park gaat heten, opent in 2026 op de plek van het bestaande vakantiepark Familyland in Hoogerheide. Men combineert een dagattractie met een zwembad en verblijfsaccommodaties in thema.



ABC Rides

De darkride moet één van de topattracties worden. Eerder verschenen al ontwerpen van een carrousel, een reuzenrad, een vaartocht en een parade. De bootjesattractie komt uit de fabriek van ABC Rides Switzerland. Op termijn wil Van Hoorne 250.000 bezoekers per jaar verwelkomen.