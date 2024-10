Sprookjesbos Valkenburg

Sprookjesbos Valkenburg blijft toch dicht in de herfstvakantie: 'Moeilijker dan gedacht'

Het Limburgse pretpark Sprookjesbos Valkenburg komt opnieuw met slecht nieuws. Eerder dit jaar werd een geplande heropening - na een faillissement en een doorstart - noodgedwongen uitgesteld. Sindsdien richtte het management de pijlen op de herfstvakantie. Nu blijkt dat de poorten ook dit najaar gesloten blijven.

Het attractiepark is al gesloten sinds november 2023. Aanvankelijk werd gerekend op een heropening op 1 juli 2024, maar eind juni veranderde die boodschap. "In oktober kan een groot deel van het park open, mits er geen nieuwe tegenvallers zijn", zei men toen.

Die gevreesde tegenvallers kwamen er toch. "Sommige dingen zijn moeilijker dan gedacht en wekelijks gebeurt er wel iets wat niet was voorzien", valt te lezen in een nieuwe verklaring. Een vaste parkmanager is er ook nog niet. "Nog niet alle verplichte stappen zijn gezet en de zoektocht naar de juiste prins(es) om met het toverstokje te gaan zwaaien loopt nog."



Alternatieven

Wat nu? "De mooi-weer-dagen komende weken gaan wij nog goed benutten om puntjes op de i te zetten." Het Sprookjesbos-team overweegt om "in alternatieven te gaan denken": wellicht hoeft niet het volledige park af te zijn voor een heropening.



"Misschien durven we het dan in december wel aan om de escape rooms weer te openen. Of kinderfeestjes te organiseren. Of misschien wel een winterpleintje te openen." Zekerheid is echter niet. De werkzaamheden gaan gewoon door. "We geven het nog niet op."