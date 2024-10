Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Nieuwe 4D-film Attractiepark Slagharen heeft minimumleeftijd van 14 jaar

Een nieuwe 4D-film in Attractiepark Slagharen is niet geschikt voor bezoekers jonger dan 14 jaar. Het Overijsselse pretpark hanteert een minimumleeftijd bij Dracula 4D in El Teatro, de bioscoopzaal in de Main Street. De Dracula-short staat op het programma tijdens de halloweenperiode.

Het verhaal gaat over de tiener Kevin die samen met zijn onhandige vader op vakantie is in Transsylvanië, waar ze het onheilspellende titelpersonage tegen het lijf lopen. Er wordt niet in gesproken. De minimumleeftijd is opvallend, omdat de animatiefilm eigenlijk geen enge scènes bevat.

De ruim negen minuten durende productie uit 2010 was eerder al te zien in verschillende andere parken, waaronder Walibi Belgium en Gardaland. In El Teatro draaide de afgelopen maanden nog een korte versie van Superkat Maurice, de Nederlandse titel van de film The Amazing Maurice uit 2022.



Dagelijks

Slagharen viert Halloween tot en met zondag 3 november. Het kindvriendelijke evenement Scary Prairie staat dagelijks op het programma tot 17.00 uur. Op 25, 26, 30 en 31 oktober en 1 en 2 november blijft het park tot 22.00 uur geopend voor Western Nightmares.