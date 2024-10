Efteling

Efteling opent nieuwe rookzone in de buurt van Danse Macabre

Efteling-bezoekers mogen weer roken in de buurt van het Huyverwoud, het griezelige gebied met de nieuwe attractie Danse Macabre. Een oude rookplek werd daar vorige maand verwijderd. Deze week nam de Efteling ter vervanging even verderop een nieuwe rookzone in gebruik.

Die ligt aan het pad tussen Piraña-horecapunt Casa Caracol en Baron 1898. De zone bestaat uit een betegeld pleintje achter drie houten schuttingen, met één asbak. Door het ontbreken van coniferen en andere hoge beplanting staan rokers momenteel meer in het zicht dan op andere plekken in het park.

Met de opening van de rookzone telt de Efteling weer tien plaatsen waar bezoekers nog wel een sigaret mogen opsteken en aan een vape mogen lurken. In de rest van het attractiepark geldt sinds november 2022 een algeheel rookverbod.