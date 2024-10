Efteling

Efteling-fan bouwt scène uit Droomvlucht na: bewegende kastelen en watervallen

Efteling-fan Emiel Schaap heeft zijn hobby naar een hoger niveau getild. De creatieve liefhebber maakte de afgelopen jaren al verschillende objecten uit de Efteling thuis na, waaronder het Sprookjesbos-entreebord en een sneeuwpop uit Carnaval Festival. Voor zijn nieuwste project lag de lat een stuk hoger.

Schaap besloot een scène uit Droomvlucht na te bouwen: het Kastelenrijk, inclusief bewegende kastelen en verlichting. Als omlijsting koos hij voor de sierlijke entree van de populaire attractie. "Ik hou van uitdagingen, dus in dit project ga ik nog verder dan in mijn vorige projecten", vertelt hij in een achtdelige YouTube-serie over het bouwwerk.

In de laatste aflevering neemt Schaap de kijker in vogelvlucht mee met de werkzaamheden die hij de afgelopen acht maanden heeft verricht, van tekeningen tot productie. Hij kocht een 3D-printer om gedetailleerde decoraties te kunnen creëren. Het bewegen van de kastelen werkt met behulp van nokkenschijven. De watervallen werken met een pompsysteem.



Droomverder

Schaap noemt de creatie Droomverder. Na acht maanden bloed, zweet en tranen presenteert hij het eindresultaat in een video van ruim 26 minuten. Wie het Droomvlucht-model met eigen ogen wil zien, kan op zondag 27 oktober terecht op een Efteling-verzamelbeurs in Drunen.