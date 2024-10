Efteling: Danse Macabre

Efteling promoot Danse Macabre met livemuziek op treinstations

Treinreizigers hebben vandaag op verschillende plekken kunnen luisteren naar de Danse Macabre, de bekende muziek van de gelijknamige nieuwe Efteling-attractie. De Efteling stuurde een groep muzikanten naar Station Amsterdam Centraal en Station 's-Hertogenbosch, gekleed in de stijl van het spookspektakel.

"Dat is nog eens een muzikale verrassing!", staat in een X-bericht dat gedeeld is door de Efteling. "Maar ook een beetje een huiveringwekkende. De Danse Macabre galmde door de stationshal. Want binnenkort opent een nieuwe griezelige attractie in de Efteling. Herken je de muziek?"

De wereldberoemde dodendans, gecomponeerd door Camille Saint-Saëns, was tussen 1978 en 2022 al te horen in het Spookslot. Verder komt de melodie sinds 2012 voor in watershow Aquanura. Danse Macabre opent op donderdag 31 oktober.