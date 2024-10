Dinoland Zwolle

Foto's: reddingshonden worden getraind in Dinoland Zwolle

De prehistorische bewoners van Dinoland Zwolle hebben gezelschap gekregen van andere dieren. Het dinopretpark in Overijssel verwelkomde onlangs een groep reddingshonden van de firma Skye Search Dogs, voor een bijzondere training. Op social media verschenen foto's van de oefeningen.

"Ze zullen in een reddingsoperatie hoogstwaarschijnlijk geen dino tegenkomen, maar Dinoland is wel een uitdagende omgeving voor de honden om aan nieuwe prikkels te wennen en toch hun werk te blijven doen", meldt Dinoland op social media. Het park spreekt over "een groot succes".

Skye Search Dogs, opgericht door Marlies Trinks, richt speur- en zoekhonden af. "Dino's knuffelen, bijna opgegeten worden, van de glijbaan, klimmen en klauteren, op expeditie met de heli en in het watervliegtuig", zo vat Trinks de dag samen. "Denk dat ik vandaag meer genoten heb dan de honden... Al hebben zij zich ook weer fantastisch vermaakt."