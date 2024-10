South Lakes Safari Zoo

Engelse dierentuin onder vuur: beschuldigingen van dierenmishandeling

Een dierentuin in Engeland wordt ervan beschuldigd op grote schaal dieren te verwaarlozen en te mishandelen. Een onderzoek toont aan dat er tussen 2017 en 2019 sprake was van grove tekortkomingen op het gebied van dierenwelzijn in South Lakes Safari Zoo. Het park lag eerder ook al onder vuur vanwege vergelijkbare misstanden.

In 2017 kwamen verhalen naar buiten over bijna vijfhonderd sterfgevallen in vier jaar tijd. Naar aanleiding daarvan wilden de autoriteiten de vergunning van de dierentuin aanvankelijk intrekken. Dat gebeurde uiteindelijk niet, omdat het dierenpark werd overgenomen door een andere partij: David Gill droeg het stokje over aan Cumbria Zoo Company.

Men beloofde drastische veranderingen. Lokale politici hadden vertrouwen in een goede afloop. Onterecht, zo blijkt nu, want volgens ingewijden is er sindsdien nauwelijks iets veranderd. De Britse omroep BBC ontving tientallen afbeeldingen van gewonde dieren. Journalisten spraken met zes ex-werknemers die vertellen over grote interne problemen.



Vechtpartijen

Overbevolkte dierenverblijven zouden leiden tot aanhoudende conflicten, ernstige verwondingen en vaak de dood. Vechtpartijen en inteelt zijn aan de orde van de dag, weten de oud-verzorgers. Foto's tonen onder meer een gewonde zebra, een gewonde capibara en een giraffe met een bebloede kop.



Veel sterfgevallen waren vermijdbaar, zeggen de vertrokken personeelsleden. Iemand vertelt hoe een pauw in het verblijf van de reuzenotters vloog. Twee otters beten zijn kop eraf voor de ogen van een groep schoolkinderen. Verder zou het management bewust kiezen voor minder gezond voedsel voor de dieren, omdat dit goedkoper is.



Kwaadaardig

Exploitant Cumbria Zoo Company spreekt in een reactie over "kwaadaardige claims zonder basis". Directrice Karen Brewer beweert dat de dierentuin het slachtoffer is van een haatcampagne door Zoo Investment Company (ZIC), de eigenaar van het terrein. Daarmee wordt al jaren een juridische strijd gevoerd over het runnen van het park.



ZIC stuurde ook een eigen dierenarts op pad. Zij verklaart tegenover de omroep dat dieren in South Lakes Safari Zoo soms geen eten en drinken hebben. Ook vertelt ze dat neushoorns worden gehouden in smerige, kale hokken. De dieren zouden daardoor agressief worden.



Overheidsinspecties

Bij overheidsinspecties in februari en april dit jaar bleken er inderdaad problemen te zijn met dierenwelzijn. Daarnaast kampte het park met een structureel personeelstekort. Bovendien werd gevreesd dat een gebrek aan investeringen kon leiden tot gebrekkige dierenverzorging en mogelijk gevaarlijke situaties voor dieren, medewerkers en publiek.



In een rapport werd gesproken over "ernstige zorgen". Enkele maanden later waren 26 van de 28 verbeteradviezen doorgevoerd, tot tevredenheid van de gemeente. Op dit moment is South Lakes Safari Zoo gewoon geopend voor publiek. Een ticket kost 25,99 pond, zo'n 31 euro.