Wildlands Adventure Zoo Emmen

Nieuw bij winteropenstelling Wildlands Emmen: safaritocht in het donker

Wildlands Adventure Zoo Emmen is van zaterdag 21 december tot en met zondag 5 januari ook in de avond geopend voor winter-evenement Wildnights. Bezoekers kunnen voor het eerst een safaritocht maken in het donker. Normaal gesproken gaat de Serenga Safari 's avonds dicht.

Wildnights wordt voor de zevende keer georganiseerd. "Met de komst van de Serenga Safari in het donker tuigt Wildlands een compleet nieuwe attractie op", laat de Drentse dierentuin weten. "Niet eerder is er 's avonds gereden met de safaritrucks."

De dieren op de savanne gaan in de avond naar binnen. "Maar omdat in dit deel van het dierenpark het tegengaan van stroperij centraal staat, hebben de makers hier een spannende verhaallijn voor het hele gezin voor bedacht." Wildlands steunt al jaren Save the Rhino International.



Illegale activiteiten

Het park belooft "een spannende Nachtsafari", waarbij passagiers op zoek gaan naar illegale activiteiten van de stropers. "Tuur in het duister over de savanne en ontdek tijdens deze spannende patrouille of er stroperij plaatsvindt in Serenga."



Verder keren de fonteinenshow Serenga Fountains en de licht- en lasershow op het Mondiala Plein terug. Een muurprojectie in het olifantenverblijf is volledig vernieuwd. Daarnaast werd de route met verlichte fantasiefiguren in Jungola uitgebreid. Boottocht Rimbula River is ook 's avonds toegankelijk.



Bavianenarena

Wildlands zorgt wederom voor pleinen met eetgelegenheden. Voor het eerst wordt het gedeelte bij de Bavianenarena bij het evenement betrokken. Daar zal livemuziek te horen zijn. "Voor het eerst is er overal in het park wat te doen", meldt Wildlands.



Wildnights vindt dagelijks plaats van 16.00 tot 21.00 uur, met uitzondering van 25 en 31 december en 1 januari. Abonnementhouders mogen gratis naar binnen. Andere bezoekers betalen online 17,50 euro en aan de kassa 18,50 euro. Wie vóór 1 december tickets bestelt, is 15 euro per persoon kwijt. Met een regulier entreebewijs van 28,50 tot 29,95 euro is het mogelijk om de hele dag te blijven, vanaf 11.00 uur.