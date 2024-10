The London Resort

Koeweitse zakenman zegt dat plannen voor nieuw Engels pretpark zijn leven en reputatie hebben verwoest

Een zakenman uit Koeweit die jarenlang geprobeerd heeft om in Engeland een gigantisch pretparkresort uit de grond te stampen, vertelt in een interview over de problemen die de afgelopen jaren op zijn pad kwamen. Attractiepark The London Resort werd in 2012 aangekondigd als de Britse tegenhanger van Disneyland Paris. Twaalf jaar en 100 miljoen pond later is er nog geen schop de grond in gegaan.

Abdulla Al-Humaidi raakte zo'n tien jaar geleden betrokken bij het project van 2,5 miljard pond. In 2022 stapte hij uit het management, maar zijn broer is nog wel een directielid. Volgens Al-Humaidi heeft de ontwikkeling van The London Resort zijn leven en zijn reputatie geruïneerd. Dat vertelt hij in gesprek met nieuwssite KentOnline.

De ondernemer investeerde 40 miljoen pond van zijn familievermogen in het initiatief. In de loop der jaren liepen de planningskosten fors op door onverwachte uitgaven en vertragingen op het gebied van vergunningen. Daarop haalde Al-Humaidi extra geld op bij investeerders in Koeweit. Door de trage voortgang verloren zij hun vertrouwen.



Paramount

Sommige investeerders spanden procedures aan. Dat heeft geleid tot een faillissement. In april 2025 staat een rechtszaak op de planning. Tot die tijd bevindt het project zich in een juridische impasse. Eén van de partijen waarmee men overhoop ligt, is filmmaatschappij Paramount. De entertainmentgigant zou meewerken aan het pretpark, maar uiteindelijk trok het bedrijf zich terug.



Bij de rechtszaak moet komend voorjaar duidelijk worden of het project überhaupt nog levensvatbaar is. Die kans is klein, aangezien de beoogde locatie in 2021 een beschermde status kreeg vanwege de aanwezigheid van bijzondere flora en fauna. Zo komt in het gebied de bedreigde springspin voor. Het zorgde voor extra complicaties die de doodsteek zouden kunnen betekenen voor het plan.



Arrestatie

In zijn thuisland is Al-Humaidi beschuldigd van het creëren van een fictief project, puur om geld te kunnen verdienen. Uit angst voor een arrestatie bezoekt hij Koeweit voorlopig niet meer. De zakenman hoopt zijn problemen volgend jaar op te kunnen lossen.



Hij blijft van mening dat de realisatie The London Resort een goed idee zou zijn, omdat het Verenigd Koninkrijk behoefte heeft aan een internationale trekpleister die de toeristische industrie een flinke boost kan geven. Er zijn inmiddels echter meer kapers op de kust: op dit moment maakt filmmaatschappij Universal plannen voor een eigen themapark in Bedfordshire, op een uur rijden van vliegveld London Heathrow.