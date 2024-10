Walibi Belgium

Video: dit zijn de twee nieuwe spookhuizen van Walibi Belgium

Walibi Belgium presenteert dit najaar twee nieuwe spookhuizen en een nieuwe scare zone. Het pretpark introduceerde bovendien een nieuw halloweenconcept met de naam Ibilaw: een parallel universum waar het personage Bill het voor het zeggen heeft. De nieuwe haunted houses heten Silence en Fear Factory.

Silence, gelegen naast boomerang coaster Cobra en interactieve darkride Popcorn Revenge, is direct het grootste spookhuis in het park. Men begon in januari 2024 met de ontwikkeling. De daadwerkelijke bouw ging half augustus van start. Bezoekers betreden als urban explorers een verlaten school uit de jaren vijftig.

Daar blijkt het te spoken. De waaghalzen passeren achtereenvolgens klaslokalen, lockers, een bibliotheek, een dansschool, een EHBO-ruimte, een binnenplaats met een speeltuin, douches, een kantine en een trap richting het kantoor van de schooldirecteur. Tijdens de wandeling worden de lokalen steeds grimmiger. Het spookhuis eindigt met een doolhof.



Decorstukken

Per uur mogen vijfhonderd mensen naar binnen. Bijzonder is dat de wachtrij zich binnen bevindt. Op die manier kunnen de ogen van het publiek overdag alvast wennen aan het donker. Voor de realisatie werd samengewerkt met de firma FX3. Veel decorstukken zijn afkomstig uit een oude school in Waals-Brabant.



Fear Factory is kleinschaliger opgezet. Dat spookhuis bevindt zich in een tent in de buurt van de attractie Silverton. De decors bestaan voornamelijk uit kooien en paspoppen. Is er geen duidelijk verhaal aan gekoppeld: de ervaring speelt zich af in een andere dimensie vol chaos.



Containers

Festivalgebied Rebellion Land is getransformeerd tot Hillsboro. Bezoekers kunnen daar iets drinken en dwalen door containers afkomstig uit het verdwenen spookhuis Phantom Express. In het gebied staan geen acts meer op het programma. Het Tiki-Theater huisvest de nieuwe theatershow Behind, een productie van de Nederlandse partij Aniba Entertainment.



Scare zone Psycho Circus heet nu Psycho Circus XXXXL: de zone werd uitgebreid op de plek van de voormalige walkthrough Pandemonium. Er hangen veel posters gemaakt met behulp van artificial intelligence, waarbij niet de moeite is genomen om ontwerpfoutjes zoals misvormde letters weg te poetsen.



Rijen overslaan

Silce en Fear Factory kosten 7 tot 8 euro per stuk. Voor het bestaande haunted house The Curse of Amun vraagt men 6 tot 7 euro. Het terugkerende spookhuis Mine Blast is gratis. Eenmalig de rijen overslaan kan voor 40 euro. Ibilaw duurt nog tot en met zondag 3 november. Het attractiepark is dit jaar gestopt met kindvriendelijke halloween-activiteiten.