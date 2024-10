Efteling

Documentaire over Efteling-ontwerper Robert-Jaap Jansen bevat nooit eerder getoonde ontwerpen

In een nieuwe documentaire over Efteling-ontwerper Robert-Jaap Jansen komen verschillende nooit eerder gepubliceerde ontwerpen voorbij. Op YouTube is de twintig minuten durende minidocu Van Spinsel Tot Sprookje te zien, geregisseerd door Mathijs Meesters. Daarin vertelt Jansen hoe zijn ideeën uitgroeien tot sprookjes en attracties in het park.

Jansen legt uit hoe het hem als piepjonge Efteling-fan lukte om in het park aan het werk te gaan. Uiteindelijk kwam hij op kantoor terecht als grafisch ontwerper. Later was hij medeverantwoordelijk voor projecten als Pinokkio, Symbolica, Max & Moritz, Nest en de Sprookjessprokkelaar.

In de documentaire komt onder andere de techniek van de Monstervis bij Pinokkio uitgebreid aan bod. Jansen blijkt het concept al in de jaren negentig besproken te hebben met wijlen creatief directeur Ton van de Ven. De ontwerper toont een model dat hij maakte om te laten zien hoe de bek van de vis zou gaan bewegen.



Familieleden

Verder gaat het over niet-gerealiseerde ideeën voor familieleden van de Sprookjessprokkelaar en de ontwikkeling van het scheetkussenorgel bij Max & Moritz. Laatstgenoemde attractie zou eigenlijk een extra scène krijgen, waarin een klaslokaal ontploft. Dat plan is vanwege budgetbeperkingen nooit uitgevoerd. In de video komen ontwerpen voorbij.



Jansen zegt altijd op zoek te zijn naar "de fun in functioneel". Hij spreekt zijn waardering uit voor onder meer De Indische Waterlelies en het werk van Anton Pieck. De documentaire eindigt met een verhaal over de bewegende trap in de voorshow van Symbolica. Jansen laat aan de hand van een kartonnen modelletje zien hoe dat idee ooit tot stand kwam.



Examenopdracht

De officiële titel van Robert-Jaap Jansen luidt tegenwoordig allround conceptspecialist. Regisseur Meesters maakte de docu als examenopdracht in het derde leerjaar van zijn filmopleiding. Tot en met zondag 27 oktober is de productie te zien bij de Dutch Design Week in Eindhoven.