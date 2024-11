Bellewaerde

Belgisch pretpark Bellewaerde opent spookhuis speciaal voor kinderen

Een nieuw spookhuis in het Belgische pretpark Bellewaerde Park is geschikt voor de jongste bezoekers. In de overdekte griezelbeleving Spooky Birthday gaan kinderen op bezoek bij een nieuwe mascotte: het monster Frankie, die zijn verjaardag viert. Na afloop krijgen ze een snoepje.

Men zorgde voor verschillende interactieve effecten, die geactiveerd kunnen worden met behulp van knoppen in het decor. Wie naar binnen stapt, hoeft niet bang te zijn voor afschrikwekkende beelden. Wel krijgen ze "kleurrijke gifdrankjes, ballonnen en verrassingen" voorgeschoteld, aldus Bellewaerde.

Directeur Stefaan Lemey spreekt over "een sympathiek spookhuisje met veel kleurtjes, geurtjes en een aantal toffe effectjes". Een wandeling duurt ongeveer vijf minuten. De toegang is gratis.



Funerarium

Hoewel de focus dit jaar ligt op gezinnen met jonge kinderen, blijven de bestaande haunted houses Funerarium, Mexican Massacre, Fantasylum en Mortal Mine ook geopend. Het halloweenseizoen in Bellewaerde telt vijf avondopenstellingen tot 21.00 uur, met een muzikale vuurwerkshow als finale.