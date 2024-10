Walibi Holland

Beperkte openingsuren en sluitingen: aangepast attractieaanbod Walibi Holland in de herfstvakantie

Bezoekers van Walibi Holland moeten in de herfstvakantie rekening houden met een aangepast attractieaanbod. Bij verschillende attracties is sprake van beperkte openingsuren. Andere attracties blijven soms de hele dag gesloten, om uiteenlopende redenen.

Zo zijn morgen waterattractie Splash Battle, treinrit Walibi Express, wildwaterbaan El Rio Grande, theekopjesmolen Pavillon de Thé en de Skydiver dicht. Splash Battle is sowieso dicht in het najaar. De wachtrij wordt gebruikt voor spookhuis The Villa. De andere sluitingen hebben te maken met een personeelstekort.

Verder gaan draaiend huis Merlin's Magic Castle, top spin Blast, hoedenmolen Los Sombreros en botsauto's Tequila Taxi's pas om 12.00 uur open. Het park is tot 23.00 uur geopend voor de Halloween Fright Nights. De laatste zes uur van de dag - vanaf 17.00 uur - zijn de kinderattracties dicht. Walibi verwacht morgen 20.000 bezoekers.



Condor

Daarnaast is hangende achtbaan Condor op de reguliere openingsdagen in de herfstvakantie, als er geen Fright Nights op het programma staan, operationeel van 12.00 tot 17.00 uur. De attractie opent dus twee uur na parkopening en gaat een uur vóór sluitingstijd weer dicht. Dat heeft een technische reden: men wil de attractie niet te veel belasten.