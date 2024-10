Plopsa Coo Ardennes

Plopsa neemt elektrische karts in gebruik: opladen gebeurt automatisch

In het Belgische pretpark Plopsa Coo Ardennes rijden sinds afgelopen weekend elektrische karts rond. De kartbaan in het attractiepark werd voor 280.000 euro gerenoveerd. Er kwamen nieuwe voertuigen, die rijden op stroom in plaats van op benzinemotoren.

Zaterdag vond de heropening plaats. Bezoekers maken drie rondjes achter elkaar. De snelheid bleef ongeveer gelijk, maar het geronk van motoren verdween. Tussen de races door worden de karts automatisch opgeladen met behulp van ijzeren platen in het station. Er zijn twee pitlanes met elk vijf laadplekken.

De nieuwe wagens werden voorzien van gekleurde led-strips en geluiden. Zo klinkt er een Engelstalige stem die de inzittenden welkom heet op de Thunderbolt Speedway. Dezelfde voice-over kondigt aan wanneer de laatste ronde ingaat en wanneer er iemand voor het eerst over de finish gaat.



Verschil maken

Met de investering wilde Plopsa naar eigen zeggen niet alleen de bezoekerservaring verbeteren, maar ook bijdragen aan natuurbehoud. "Ons themapark in de Ardennen ademt één en al natuur uit", zei Plopsa-directeur Carl Lenaerts eerder. "Het is aan ons als bedrijf om te bekijken waar wij het verschil kunnen maken om deze prachtige omgeving te behouden."