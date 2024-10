Plopsaland Resort Belgium

Groot onderhoud in Plopsaland: houten achtbaan bijna een maand dicht

De houten achtbaan van Plopsaland De Panne is bijna een maand buiten gebruik voor groot onderhoud. Omdat het Vlaamse pretparkresort tegenwoordig bijna het hele jaar geopend is, moeten werkzaamheden ook tijdens openingsuren plaatsvinden. Sinds maandag 30 september staat rollercoaster Heidi The Ride stil.

De verwachte heropening werd onlangs uitgesteld tot zaterdag 26 oktober. Heidi The Ride zal daardoor een groot deel van de Waalse herfstvakantie gesloten zijn. Die duurt van zaterdag 19 oktober tot en met zondag 3 november. De Vlaamse herfstvakantie start een week later, op 26 oktober.

Heidi The Ride, geopend in 2017, werd gebouwd door Great Coasters International uit de Verenigde Staten. Plopsaland houdt zich momenteel bezig met een zogeheten retrack: delen van de houten rail worden vervangen. "Dit om de snelheid van de trein te garanderen", vult een woordvoerster aan.



Europa-Park

Great Coasters International is ook bekend van bijvoorbeeld Troy in Toverland (2007), Joris en de Draak in de Efteling (2010) en Wodan (2012) in Europa-Park. Het zijn onderhoudsgevoelige attracties, die zeer regelmatig een flinke opknapbeurt nodig hebben.



Plopsaland is van zaterdag 19 oktober tot en met zondag 3 november dagelijks geopend van 10.00 tot 19.00 uur, met extra entertainment ter gelegenheid van Halloween. Daarna start het laagseizoen, waarin de poorten alleen opengaan op woensdagen, zaterdagen en zondagen.