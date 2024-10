PortAventura World

Weer een hotel erbij: pretparkresort PortAventura World runt binnenkort tien hotels

Het Spaanse pretparkresort PortAventura World exploiteert over een tijdje tien hotels. Naast zes eigen themahotels baat de trekpleister in Salou momenteel drie externe hotels uit. Binnenkort komt daar een vierde hotel bij. Hotel Marinada wordt vanaf volgend seizoen beheerd door PortAventura.

Daarover is een overeenkomst bereikt met de eigenaren, weten regionale media. Hotel Marinada ligt strategisch, in de buurt van belangrijke verkeersknooppunten in Salou. Vanaf het complex is het zo'n tien minuten rijden naar PortAventura Park en Ferrari Land.

Driesterrenhotel Marinada telt ruim tweehonderd kamers voor twee personen. Sommige kamers zijn met elkaar verbonden, zodat gezinnen er gebruik van kunnen maken. Op dit moment vindt een renovatie plaats. In het voorjaar van 2025 moeten de werkzaamheden afgerond zijn.



Ponient

Men gaat de bestemming exploiteren onder de vlag Ponient by PortAventura World, net als de drie andere externe accommodaties. Dat zijn Ponient Vila Centric, Ponient Piramide Salou en Ponient Dorada Palace. PortAventura neemt alleen het management op zich.



De zes hotels binnen de grenzen van het resort heten Hotel PortAventura, Hotel Caribe, Hotel El Paso, Hotel Colorado Creek, Hotel Gold River en Hotel Mansion de Lucy.