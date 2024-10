Kinderpretpark Julianatoren

Parkeerplaats Julianatoren wordt drive-inbioscoop

De parkeerplaats van Kinderpretpark Julianatoren in Apeldoorn is deze week in gebruik als drive-inbioscoop. Speciaal voor buurtbewoners worden op het tweede parkeerterrein van het pretpark films vertoond, op vrijdag 18 en zaterdag 19 oktober. Het geluid is te ontvangen via de autoradio.

De parkeerplaats bevindt zich aan de J.C. Wilslaan, in een bosrijke omgeving. Op vrijdagavond staan om 19.00 uur Aladdin (2019) en om 21.30 uur Land of Bad (2024) op de planning, op zaterdagavond gevolgd door Kung Fu Panda (2008) om 19.00 uur en Gooische Vrouwen 2 (2014) om 21.30 uur.

Julianatoren sluit om 17.00 uur. Tickets zijn verkrijgbaar via driveincinemaapeldoorn.nl, voor 29,50 euro per auto. Drankjes en snacks kunnen vóór en tijdens de film besteld worden. De organisatie is in handen van JCI Apeldoorn, een netwerkorganisatie voor jonge ondernemers.



Goed doel

Met de opbrengst wordt een goed doel gesteund: ASK-theater. "Zo maken we het mogelijk dat kinderen minimaal één keer in hun leven het theater kunnen bezoeken", aldus de initiatiefnemers.