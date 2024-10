Alton Towers Resort

Bezoekers Alton Towers kunnen bloed laten afnemen tijdens Halloween

Bezoekers van het Engelse pretpark Alton Towers kunnen tijdens halloweenfestival Scarefest bloed laten afnemen. Het attractiepark werkt samen met overheidsorganisatie National Health Service (NHS) in een poging om een dringend tekort aan bloeddonoren aan te pakken.

Op vrijdag 18 oktober voeren gespecialiseerde teams gratis bloedtesten uit bij bezoekers. Dat werkt met behulp van een prikje in een vinger, zodat de bloedgroep van de persoon in kwestie geïdentificeerd kan worden. "Bezoekers kunnen hun bloed sneller laten testen dan een ritje in de achtbaan Nemesis Reborn", zegt een woordvoerder erover.

De Engelse bloedvoorraden zijn gedaald tot een historisch dieptepunt. Daarom onderneemt de NHS actie. Men is vooral op zoek naar zeldzamere bloedgroepen, zoals O-negatief. Slechts 8 procent van de Britse bevolking heeft die bloedgroep, terwijl O-negatief goed is voor 15 procent van het ziekenhuisgebruik.



Verschil maken

"Door deel te nemen aan dit initiatief kunnen bezoekers van Alton Towers echt het verschil maken voor de bloedvoorraden van het land", benadrukt het park. "Met deze samenwerking hopen we meer donaties te kunnen genereren die het leven van patiënten kunnen redden", vult een NHS-manager aan.