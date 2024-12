Bobbejaanland

Brug naast Bobbejaanland na ruim een jaar weer open voor autoverkeer

Er komt na meer dan een jaar een einde aan een omleiding bij Bobbejaanland. Het Vlaamse pretpark is vanaf eind deze week eindelijk weer bereikbaar vanuit Olen. Een brug naast het attractiepark werd in oktober 2023 afgesloten voor verkeer vanwege instortingsgevaar.

Herstelwerkzaamheden namen veel langer in beslag dan gepland. Het aanleggen van een nieuwe brug bleek niet haalbaar. Daarom is de constructie alleen gestabiliseerd. Vanaf vrijdag 20 december mogen er weer auto's over de zogeheten Netebrug heen rijden.

Zwaar verkeer zal nog wat langer moeten wachten: naar verwachting blijven vrachtwagens en bussen tot half januari 2025 omrijden. Voor voetgangers en fietsers werd eerder al een aparte oversteekplaats gemaakt. Bobbejaanland gaat weer open op zaterdag 5 april.