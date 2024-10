Gröna Lunds Tivoli

Storm van kritiek vanwege halloweenreclame: 'Onsmakelijk en misleidend'

Een reclame voor Halloween in een Zweeds pretpark schiet bij heel veel mensen in het verkeerde keelgat. Attractiepark Gröna Lund in Stockholm publiceerde een kort filmpje van tien seconden om het horrorevenement te promoten. Daarin is een huilend meisje te zien dat in paniek om hulp vraagt.

Het bleek een teaser voor een langere marketingvideo, waarin het slachtoffer te grazen wordt genomen door zombies. Op Facebook zorgde de korte versie - zonder context - voor boze reacties. Een hoop kijkers vinden de beelden ongepast: ze vreesden dat er echt een meisje in de problemen zat.

"Vreemd om zo'n video te plaatsen zonder uitleg, ik dacht dat er iemand hulp nodig had", schrijft Josefina Dernsjö bijvoorbeeld. "Dit gebeurt in het echte leven te vaak bij vrouwen." Haar bericht leverde meer dan 140 likes op. "Mee eens, dit was onsmakelijk en misleidend", antwoordt Eric Degaardt.



Vreselijk

Jennie Eriksson vraagt zich af waarom het pretpark voor deze opzet gekozen heeft. "Er is zo veel aan de hand in Zweden. Jullie kunnen beter, of niet?" Annette Öhrn noemt de film "vreselijk ongepast". "Ik dacht eerst dat het echt was, een schreeuw om hulp. Reclame zou niet op deze manier moeten werken." Elaine Knutsson: "Haal het weg."



Anna Lundberg vindt de beelden "onprettig". "Vrouwen die zich herkennen in de video, voelen zich erg niet fijn bij. Hopelijk begrijpen anderen dat." Anna-Karin Johansson: "Ongelooflijk dom van Gröna Lund en slechte reclame." Katharina Hernvall hoopt dat het bedrijf "veel volgers verliest". Susanne Dahlgren: "Dit was echt walgelijk..."



Schreeuwen en lachen

In een reactie laat een voorlichtster van Gröna Lund weten dat het nooit de bedoeling was om volgers op het verkeerde been te brengen of een vervelend gevoel te geven. "Integendeel, we willen onze gasten vermaken. Schreeuwen en lachen moeten bij ons altijd hand in hand gaan tijdens Halloween." Inmiddels staat de volledige commercial online.