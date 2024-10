Efteling: Danse Macabre

Efteling heeft jochies in het vizier die inbraken bij Danse Macabre: zo kwamen ze binnen

De Efteling weet wie er afgelopen zomer heeft ingebroken bij Danse Macabre om illegaal filmpjes te maken. Dat bevestigt een woordvoerder van het attractiepark aan Looopings. Eerder deze maand kwamen beelden naar buiten van anonieme jongens die door de verlaten attractie heen liepen. Na intern onderzoek heeft de Efteling de binnendringers in het vizier.

Het gaat om twee minderjarige bezoekers. Hun identiteit is ook bekend bij de redactie van Looopings. Ze betraden het themadeel via het bosgebied tussen Symbolica en de Piraña, waar ze tussen hekken door pasten. Zo kwamen ze in de wachtrij terecht, waarna ze doodleuk de abdij in wandelden.

Naar verluidt vond de inbraak plaats op maandag 19 augustus, toen er geen medewerkers meer aanwezig waren op het bouwterrein. Niet eerder vertoonde filmpjes laten ook zien dat de jochies zich achter de schermen misdroegen: met een spuitbus kalkten ze een penis op een vloer en een muur achter de schermen.



Sancties

De Efteling weet nu om wie het gaat. "Het klopt dat we de gasten die zijn binnengedrongen bij Danse Macabre in beeld hebben", zegt de voorlichter. "We gaan het gesprek met hen aan. Over eventuele sancties kunnen we nu nog niks kwijt." Of de politie ook wordt ingeschakeld, kan de Efteling niet zeggen.