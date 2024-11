Walibi Holland

Walibi-terrein klaar voor ontvangst 1250 asielzoekers

Walibi Holland is klaar voor het opvangen van 1250 asielzoekers. Pal naast het attractiepark werd voor de derde keer een noodopvang voor vluchtelingen uit de grond gestampt. Half maart, als Walibi's zomerseizoen begint, moeten de bewoners weer vertrekken.

De opbouw begon een maand geleden. Ten opzichte van vorig jaar krijgen de asielzoekers meer comfort, zegt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Eerder werd onder meer geklaagd over vieze toiletten en douches. Dit keer zijn de sanitaire voorzieningen verbeterd. Ook kwamen er units om zelf te kunnen koken.

In juni bleek dat een meerderheid van de gemeenteraad van Dronten een voorstander was van het terugbrengen van de noodopvang. Het COA betaalt Walibi om het terrein te mogen gebruiken. Walibi-directrice Mascha Taminiau noemde dat begin dit jaar nog "goede business" in een interview.