Bobbejaanland

Bobbejaanland maakt plannen voor winteropening: enquête met verschillende concepten

's Winters een bezoek brengen aan Bobbejaanland wordt in de toekomst waarschijnlijk mogelijk. In navolging van concurrenten als Plopsaland, Bellewaerde Park en Walibi Belgium zijn er plannen om ook het attractiepark in Lichtaart open te stellen in de wintermaanden. Dat blijkt uit een vragenlijst die Bobbejaanland heeft rondgestuurd.

In de publieksenquête wordt aan deelnemers gevraagd in hoeverre ze zitten te wachten op een winter-evenement in 't plezantste land. Ook krijgen ze de opdracht om verschillende winterconcepten te beoordelen. De focus ligt op entertainment. Zo suggereert men een lasershow op het water, een vuurspektakel met dansers en een droneshow.

Andere opties zijn een schaatsvoorstelling, een wintercircus, een muzikale stoet, een kerstparade met lichtjes, optredens van een bandje, een aftelmoment bij een kerstboom en een show met Nickelodeon-figuren als SpongeBob SquarePants. De voorlopige titel van de winteropening luidt Bobbejaanland Wintert.



Spookhuis

In de enquête komen als mogelijke extra's ook een schaatsbaan, een ijsglijbaan, een curlingbaan en een kerstmarkt voorbij. Tot slot denkt Bobbejaanland aan kampvuren, een wandeling langs lichtsculpturen, het gebruik van een interactieve toverstaf en een familievriendelijk spookhuis in kerstthema.



Verder worden plannen voorgeschoteld voor het transformeren van de themagebieden Land of Legends, Adventure Valley, Desperado City en Kinderland. Zo moeten in Land of Legends de vier natuurelementen tot leven komen, met "vuur, mist, ijs en laser- en lichteffecten". Voor Adventure Valley wordt gedacht aan besneeuwde huisjes en vreugdevuren met verhalentellers.



Speelgoed

In Kinderland zou de Kerstman kunnen verschijnen, terwijl Desperado City de plek is "waar al het speelgoed wordt gemaakt waar alle kinderen jaarlijks naar uitkijken". In het hart van het cowboygebied kan een kerstboom verrijzen, omringd door elfjes, een kerstmarkt en de Christmas Live Band.



Over het openen van Bobbejaanland in de winter wordt al jaren gespeculeerd. "Ik denk dat we op termijn niet anders kunnen", zei technisch directeur Tom Knuts afgelopen voorjaar nog. "Al zal dat een heel andere organisatie vragen. Vandaag is onze werkwijze afgestemd op een seizoen dat van april tot oktober duurt."



Gigantische aanpassing

Als attracties ook in de kerstvakantie moeten draaien, zullen onderhoudswerkzaamheden en keuringen - net als bij de concurrentie - anders gepland moeten worden. "Een winteropening zou ook van het personeel een gigantische aanpassing vragen", aldus Knuts. Het park telt zo'n vijftig vaste medewerkers. 's Zomers is er ongeveer vierhonderd man aan de slag.



Movie Park Germany, net als Bobbejaanland eigendom van parkengroep Parques Reunidos, startte vorig jaar met een winteropening onder de noemer Hollywood Christmas. Het aanbod bestond uit een schaatsbaan, dansvoorstellingen, een parade en een droneshow met vuurwerk. Het Nederlandse zusterpark Slagharen is al jaren in de winter open.