Familiepark Drievliet

Marketingmanager Avonturenpark Hellendoorn maakt overstap naar Drievliet

Danny van der Weel, de marketingmanager van Avonturenpark Hellendoorn, stapt over naar zusterpark Drievliet in Den Haag. Het Zuid-Hollandse familiepark werd afgelopen voorjaar overgenomen door het bedrijf achter Hellendoorn. Beide locaties horen nu bij parkengroep Looping.

Van der Weel is een prominent gezicht in de Nederlandse pretparkwereld: naast zijn werk voor Hellendoorn presenteert hij al jaren video's voor YouTube-kanaal Theme Park Science. Ook is hij regelmatig te gast in de Vlaamse podcast Ochtend in Pretparkland. De pretparkkenner woont in Zuid-Holland.

"Ik ben blij om te kunnen delen dat ik binnen dezelfde groep een nieuwe uitdaging aanga bij Familiepark Drievliet, waar ik binnenkort start als als marketing- en salesmanager", schrijft de marketeer in een bericht op LinkedIn. Daarin bedankt hij de directeuren van beide parken en regiodirecteur Lyan van den Bosch.



Screams

"Hoewel ik Hellendoorn achterlaat, blijf ik toch een beetje verbonden met het Avonturenpark." Van der Weel belooft zich nog te laten zien in het Overijsselse pretpark tijdens horror-evenement Screams, dat nog plaatsvindt op zaterdag 26 oktober en zaterdag 2 november. In Hellendoorn wordt hij in november opgevolgd door Kim Leussink.