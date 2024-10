Efteling

Foto's: nieuwe lantaarns bij Efteling-watershow Aquanura zijn compleet

De nieuwe Bakens van Licht in de Efteling staan overeind. Het attractiepark is bezig met het upgraden van watershow Aquanura: in de vijver verschijnen vier lantaarns van 8 meter hoog. Nadat afgelopen week al de ondersteuningen werden geplaatst, zijn nu ook de lantaarns zelf én de kikkers gearriveerd.

De Bakens van Licht ogen blauwgroen, met goudkleurige details als spitse pironnen. Uiteindelijk zullen de lantaarns gebruikt worden voor extra lichteffecten. Daarover heeft de Efteling nog geen details bekendgemaakt.

De vier kikkers, gebaseerd op de Kikkerfontein in het Sprookjesbos, zijn al onderdeel van Aquanura sinds de première in 2012. Ze kregen ter gelegenheid van de renovatie wel een ander uiterlijk. In plaats van groen ogen de dieren nu meer bronskleurig.



Grand Hotel

Op die manier passen de figuren beter bij de lantaarns ernaast én het nieuwe Efteling Grand Hotel, dat volgend jaar opengaat. De werkzaamheden bij Aquanura duren naar verwachting nog vier weken. Later dit jaar gaat een nieuwe show in première, met een nieuwe soundtrack.