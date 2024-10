Efteling

Bekend casino in Las Vegas draait Efteling-film

Toeristen in de wereldberoemde Amerikaanse gokstad Las Vegas kunnen kijken naar een Efteling-film. Het bekende casino Circus Circus vertoont momenteel The Bear and the Squirrel: de internationale versie van de Efteling-attractie Fabula.

De film werd in 2019 speciaal voor de Efteling gemaakt door het Britse bedrijf Aardman Animations, met als voorwaarde dat de productie ook verkocht zou mogen worden aan andere partijen. Dat gebeurt veelvuldig: de film duikt regelmatig op in buitenlandse pretparken en dierentuinen. Voorbeelden Sea Life Bangkok in Thailand, Futuroscope in Frankrijk en Central Park Zoo in New York.

Circus Circus Hotel & Casino draait de Fabula-film in het 4D-theater van het overdekte pretpark The Adventuredome. In de internationale uitvoering ontbreekt zandkabouter Klaas Vaak, die in de Efteling voor de magie zorgt. Hij werd vervangen door een blikseminslag.



MackMedia

Een andere film in de bioscoop in Las Vegas heeft eveneens een linkje met een Europees pretpark. The Bear and the Squirrel wordt afgewisseld met Happy Family 4D, gemaakt door MackMedia. Dat is het mediabedrijf gelieerd aan Europa-Park in Zuid-Duitsland.