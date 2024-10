Isla Mágica

Spaans pretpark plant houten achtbaan op het water

Het Spaanse attractiepark Isla Mágica heeft plannen voor een nieuwe houten familieachtbaan. Er is een vergunning aangevraagd voor een 595 meter lange en 25 meter hoge rollercoaster op het water. De topsnelheid zal naar verwachting 68 kilometer per uur bedragen.

Een ritje moet ruim anderhalve minuut gaan duren. Dat blijkt uit documenten van de gemeente Sevilla, waar het pretpark ligt. Het gaat om een investering van 2,7 miljoen euro. Over de fabrikant bestaat nog geen duidelijkheid. Het is de bedoeling dat de achtbaan opent in 2026.

Voorbereidende werkzaamheden zijn al gestart. De waterpartij waar de coaster overheen zal razen, werd begin jaren negentig aangelegd voor wereldtentoonstelling Expo '92. Dat terrein vormde in 1997 de basis voor Isla Mágica.



Glijbanen

Verder moet het aangrenzende waterpark Agua Mágica uitgebreid worden met een waterspeeltuin en een zwembad met meerdere glijbanen. Isla Mágica heeft er zelf nog niets over gecommuniceerd. Het park is onderdeel van parkengroep Looping, net als bijvoorbeeld Drievliet en Avonturenpark Hellendoorn.