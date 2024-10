Attractiepark Toverland

Nieuw in Toverland: mobiel eten bestellen en betalen

Toverland-bezoekers kunnen sinds kort digitaal eten bestellen. Bij horecapunt Hungry Harry staat tegenwoordig een bord met een QR-code. Na het scannen komen bezoekers terecht op een mobiele bestelpagina, waar ze producten kunnen selecteren en afrekenen.

Het betaalsysteem werkt ook voor buitenlandse gasten, benadrukt een woordvoerster. "Na afronding van je bestelling krijg je een bestelnummer dat op een scherm wordt getoond", legt ze uit. "Hier kun je makkelijk zien wanneer je bestelling gereed is." Uiteindelijk kan de bestelling afgehaald worden aan de balie.

Hungry Harry - voorheen Smouldering Roast - is te vinden in themadeel Avalon, naast bedieningsrestaurant The Flaming Feather. Het online bestelsysteem werkt momenteel alleen bij de warme gerechten: wie bijvoorbeeld een ijsje wil, kan alleen aan de kassa terecht.



Niet meer in de wachtrij

Toverland vindt het naar eigen zeggen "belangrijk om te blijven vernieuwen". "We zien dit als een extra service aan onze bezoekers, waarbij ze niet meer in de wachtrij hoeven te staan." De eerste reacties zijn positief, weet de voorlichtster.



Vooralsnog is het concept alleen actief bij Hungry Harry, waar het assortiment onder andere bestaat uit broodjes, friet en snacks. In 2021 experimenteerde men al met online bestellen bij The Flaming Feather. Dat werkte destijds echter alleen met drankjes. Sinds 2020 wordt elders gebruikgemaakt van bestelschermen.