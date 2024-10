Drouwenerzand Attractiepark

Nieuwe eigenaren Drents pretpark investeren in nieuwe ingang: 'Frisse wind'

De nieuwe eigenaren van attractiepark Drouwenerzand voeren direct een belangrijke verandering door. Komende winter wordt de entree van de Drentse trekpleister grondig vernieuwd. Bij de start van het nieuwe seizoen moeten bezoekers verwelkomd worden door een opvallende rotsformatie.

Dat is niet voor niets. In de omgeving van Drouwenerzand zijn zeer veel hunebedden te vinden; resten van prehistorische grafkamers. Eén van de attracties, een draaiend schommelschip, werd vormgegeven als een hunebed. Het pretpark ligt bovendien in de buurt van de provinciale weg 34, die is omgedoopt tot Hunebed Highway.

In samenwerking met decoratiefirma's Themics Philippines en Petro Art Production is een ingang ontworpen in hunebedstijl. Daarbovenop komt mascotte Danny te zitten, een vrolijke den met het logo van het park in zijn handen.



De Waarbeek

Drouwenerzand wordt overgenomen door de mensen achter Attractiepark de Waarbeek in Hengelo. Eigenaar Bert van der Linde geeft het stokje op 1 januari officieel over aan zijn dochter Janna Moespot-van der Linde en haar man Kevin Moespot. Het koppel heeft in de Waarbeek de afgelopen jaren opvallend veel vernieuwingen doorgevoerd.



"Net als bij de Waarbeek gaan we ook hier meteen voor een frisse wind", vertelt een woordvoerder van beide parken aan Looopings. "Daarom werken we voor aankomend seizoen aan een nieuwe ingang in Drouwenerzand." Moespot gaf eerder al aan dat hij meer wilde inzetten op thematiek. "Meer een Efteling-gevoel, om het maar een naam te geven."