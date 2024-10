Efteling: Danse Macabre

Efteling laat speciale Danse Macabre-tram rondrijden in België

De marketingcampagne voor de nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre is nu echt begonnen. Niet alleen in Nederland wordt reclame gemaakt: ook onze zuiderburen worden opgewarmd voor de opening van het spookspektakel. Zo rijdt in Gent sinds kort een heuse Danse Macabre-tram rond.

Daarop werd onder andere spookdirigent Joseph Charlatan prominent afgebeeld, bij zijn orgel. Ook zien we een duivelskop, het Efteling-logo, een zwevende viool, een orkestbak en het logo van de attractie. X-gebruiker Maxim De Donder zette er foto's van online.

Verder zijn delen van het interieur van de kapel zichtbaar, met een rozetraam, een waterspuwer en een duivelse kaarshouder. Daaronder staat één van de zes draaiende en kantelende koorbanken. "Nieuw vanaf 31 oktober", luidt de tekst.



Tv-commercial

Gisteren verscheen de tv-commercial voor Danse Macabre online, een vijftien seconden durend spotje met beelden van onder andere een zwart katje en animatronics. De publieksopening vindt plaats over zestien dagen.