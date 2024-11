Efteling: Danse Macabre

Geheim recept, Huyvermix en suikerspinnen met spinnen: dit verkoopt de Efteling bij 't Koetshuys

Met de opening van Danse Macabre in de Efteling is ook 't Koetshuys voor het eerst geopend: een nieuwe horecalocatie in het spookachtige themagebied Huyverwoud. Op het abdijplein kunnen bezoekers terecht voor verschillende lekkernijen, waaronder enkele speciale griezelige snacks.

't Koetshuys is de spirituele opvolger van Het Seylend Fregat, een verkooppunt dat tot september 2022 achter het Spookslot te vinden was. Het assortiment bestond onder meer uit popcorn en suikerspinnen. Die items zijn nu ook verkrijgbaar bij 't Koetshuys. Bestellen kan bij digitale zuilen.

Suikerspinnen werden Griezelspinnen: in elke suikerspin komen bezoekers een snoepspinnetje tegen. Een premium-variant draait men op een baton; een dirigeerstok. Popcorn wordt verkocht als gepofte mais in drie smaken: zout, een zoete kleurenmix en Virginie's geheime recept.



Hamka's

Het geheime recept is een Spaanse mix die lijkt op de smaak van Hamka's-chips. Even verderop staan Coca-Cola Freestyle-automaten onder de noemer D'n Dorstlesser. Ook daar komt nu een speciale smaak uit: Huyvermix. Dat is een combinatie van Fanta Grape Zero en Fanta Lemon Zero.



Volgens het verhaal werd het bouwwerk vroeger gebruikt om rijtuigen en karren te stallen. Nu heeft de familie Charlatan 't Koetshuys overgenomen, net als eerder gebeurde met taverne In den Swarte Kat. Dat is nu een kruidenierswinkel. De souvenirshop bij de uitgang van de attractie heet Dr. Charlatans Kwalycke Zaken.