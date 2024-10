Efteling

Nieuw systeem bij Coca-Cola Freestyle in de Efteling: hele dag frisdrank voor 16 euro

De Efteling komt met een nieuw systeem voor de Coca-Cola Freestyle-bekers. Tot nu toe konden bezoekers zo'n beker na aankoop twee keer vullen met frisdrank. Daarna moesten ze losse credits aanschaffen om een beker nogmaals te gebruiken, voor 2,75 euro per stuk.

Vanaf eind deze maand mag een beker na aankoop de hele dag bijgevuld worden, elke 45 minuten. De prijs van een beker stijgt daarom van 9,50 euro naar 16 euro. Plus- en Premium-abonnementhouders krijgen respectievelijk 5 en 10 procent korting. Zij betalen dan nog 15,20 euro of 14,40 euro.

Wie de beker na afloop van een dagje Efteling bewaart, kan er voor 11 euro opnieuw een hele dag gebruik van maken. De Efteling telt vier locaties met Coca-Cola Freestyle-automaten, onder de noemer D'n Dorstlesser. Ze staan bij Het Witte Paard in Marerijk, Frau Boltes Küche in Anderrijk, De Hongerige Machinist in Ruigrijk en 't Koetshuys bij Danse Macabre.



Smaak mixen

De automaten bevatten meer dan honderd verschillende smaakcombinaties. Bezoekers kunnen zelf een smaak mixen of voorgeprogrammeerde combinaties kiezen. Ze zijn ook suikervrij, cafeïnevrij en caloriearm verkrijgbaar. Vanaf 31 oktober hebben de bekers een Danse Macabre-thema.