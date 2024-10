Efteling

Herbouw Hans en Grietje eerder klaar dan gepland: Efteling-sprookje al in november af

Het sprookje van Hans en Grietje keert eerder terug in de Efteling dan gedacht. Tot nu toe stond op de onderhoudskalender dat het snoephuisje van de heks pas in de kerstvakantie weer te bewonderen zou zijn. Het originele tafereel werd dit jaar gesloopt, omdat het bouwwerk in een zeer slechte staat was.

De afgelopen maanden is hard gewerkt om het sprookje opnieuw op te bouwen met moderne materialen, maar wel in de oorspronkelijke stijl. Het project verloopt voorspoedig, want de einddatum kon een maand vervroegd worden. In plaats van vrijdag 20 december is het onderhoud naar verwachting al afgerond op vrijdag 22 november.

"Eind oktober verwijderen we de tent en breken we de steigers af", zegt projectleider Mark Elings erover. Dan heeft men nog een paar weken nodig voor de laatste details. "We voorzien het snoephuisje van een laatste verflaag met glitters, de tuin wordt opnieuw aangelegd en dan komen ook de bewoners één voor één weer terug."



Originele mallen

Op het dak van het snoephuisje zijn honderden pannenkoeken één voor één gedecoreerd. Dat geldt ook voor de krakelingen en snoepjes. Zo veel mogelijk authentiek elementen bleven behouden, aldus Elings. "Waar nodig hebben we originele mallen gebruikt om nieuwe snoepelementen te maken."



De planning is nog wel onder voorbehoud, omdat de weersomstandigheden in theorie roet in het eten kunnen gooien. "Als het weer ons niet tegenwerkt, zijn we eind november klaar." De sloop vond plaats in de nacht van 9 op 10 april.