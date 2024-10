Efteling

Efteling-fan verbaasd: officieel Efteling-account lijkt zijn TikTok te kopiëren

Waar haalt de Efteling inspiratie vandaan voor nieuwe TikTok-video's? Het lijkt erop dat men de kanalen van Efteling-fans goed in de gaten houdt. Een TikTok-filmpje van een Efteling-liefhebber werd gisteren nagenoeg één op één gekopieerd op het officiële account van het attractiepark.

Iemand die zichzelf Eftelbaas noemt, monteerde afgelopen week beelden van Vogel Rok, de monstervis bij Pinokkio en Draak Lichtgeraakt achter elkaar, met op de achtergrond een kinderliedje. Ondertussen klinkt de tekst: "Zo doet de vogel, zo doet de vis, zo doet een dino die een beetje boos is. Ik ben een boze dino."

Enkele dagen later kwam de Efteling met exact hetzelfde filmpje, maar dan met Efteling-medewerker Job Prins erbij. De maker van het origineel noemt de overeenkomsten in gesprek met Looopings "opvallend". Hij vraagt zich af waarom de Efteling niets heeft laten weten. "Ik dacht ook: had dan een reactie geplaatst of een berichtje gestuurd, van: hé, leuk idee, mogen we dit ook gebruiken?"



Parodie

Hij neemt de Efteling echter niets kwalijk: de man ziet de het als een compliment. "Als ze dit bij mij gezien hebben en daar inspiratie uit halen, is het ook wel leuk." Vanwege alle reacties heeft de tiktokker inmiddels wel een parodie gemaakt, waarin hij doet alsof hij de Efteling telefonisch adviseert over het maken van de video.



In een reactie laat de Efteling weten dat het idee voor de video al een tijdje op de plank lag. "Er gaat veel voorbereiding aan vooraf en voor het opnemen en monteren wordt altijd de tijd genomen", legt een voorlichter uit. "Dit is dus zeker niet bewust gekopieerd."