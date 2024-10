Efteling

Efteling-bezoeker gewond door ongelukje in draaimolen: klacht over compensatie

Een bezoeker van de Efteling is gewond geraakt door een ongelukje in een draaimolen. Bij de Vlindermolen op het Anton Pieckplein laten medewerkers de passagiers tijdens de rit grijpen naar een bal met een kwast eraan. Dat ging onlangs mis: de metalen punt schoot los en kwam bij iemand op zijn oog terecht.

Diegene hield er een gescheurde wenkbrauw aan over. Joost Buijs, de broer van het slachtoffer, beklaagt zich op social media over de afhandeling van het incident. De Efteling stuurde een gratis kalender op om de pijn te verzachten. Veel te karig, vindt de man.

"Dus... Een medewerker van jullie verwondt - niet opzettelijk uiteraard - mijn broer in de draaimolen waardoor hij en mijn twee kleine zoontjes een aanzienlijk deel van de dag in de EHBO en later huisartsenpost hebben doorgebracht", aldus Buijs op X. "En dit is de compensatie."



Abominabel

Volgens de klager kwam de Efteling pas in actie toen zijn broer zelf contact opnam. "Het ergste is nog dat het nadien oorverdovend stil bleef vanuit jullie kant, terwijl we aldaar twee medewerkers op de hoogte hadden gesteld en hij gegevens had achtergelaten. We zijn verder nergens op uit, maar de manier waarop jullie hier mee om zijn gegaan is werkelijk abominabel."



Het slachtoffer hield geen blijvende schade aan het incident over. "Maar de dag zelf valt zo deels wel in het water", vult Buijs aan in gesprek met Looopings. Hij vraagt zich af wat er was gebeurd als één van zijn zoontjes geraakt zou zijn. De man spreekt over een "ijskoude wijze van afhandeling".



Principekwestie

Hij zegt te snappen dat ongevallen altijd kunnen gebeuren. "Een ongeluk zit nu eenmaal in een klein hoekje, maar het feit dat we vervolgens helemaal niets van de Efteling horen tot mijn broer ze zelf maar contact opneemt - en ze dan met zo'n lullige kalender komen als compensatie, is belachelijk. Dan wordt het een principekwestie."



Een woordvoerder van de Efteling geeft aan dat de situatie wél naar tevredenheid opgelost is met de persoon die gewond raakte: men heeft meermaals contact met hem gehad, ook naar aanleiding van de berichten van zijn broer. "Verder was het een ongelukje, wat uiteraard heel vervelend is. We gaan kijken hoe dit voorkomen kan worden."