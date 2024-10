Attractiepark Rotterdam

Weer een attractie gearriveerd in Rotterdam: nieuw pretpark installeert top spin

Attractiepark Rotterdam wordt steeds completer. Deze week is gestart met het opbouwen van een top spin: een draaiende en schommelende bank die over de kop gaat. De nog naamloze attractie krijgt een plekje tussen het reuzenrad en de familieachtbaan.

Onder toeziend oog van eigenaar Hennie van der Most zijn de afgelopen dagen de onderdelen in elkaar gezet. De ondernemer haalde de top spin uit Hongarije, waar het apparaat van 2004 tot 2013 draaide in het inmiddels verdwenen Vidám Park in Boedapest. Eerder stond de top spin in het Deense pretpark Bakken.

De attractie werd in de eerste helft van de jaren negentig gefabriceerd door fabrikant Huss Park Attractions uit Duitsland. Het is niet de enige top spin in het Nederlandse pretparklandschap: Walibi Holland en Duinrell hebben ook een exemplaar. Avonturenpark Hellendoorn deed er enkele jaren geleden afstand van vanwege de hoge onderhoudskosten.



Schommelschip

Van der Most wil Attractiepark Rotterdam in het voorjaar van 2025 openen. Als streefdatum noemde hij onlangs zondag 23 maart. Dat is over zo'n vijf maanden. De laatste tijd verschijnen er steeds meer attracties op het terrein, waaronder een disk'o. Ook een schommelschip, een spookhuis, een bowlingbaan, een poppenshow en een escape room zijn al nagenoeg af.