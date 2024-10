Efteling

Onderdeel losgeraakt bij Efteling-achtbaan Vogel Rok: attractie tijdelijk dicht

Bij achtbaan Vogel Rok in de Efteling vond deze week een merkwaardig incident plaats. Tijdens een rit kwam maandagmiddag een onderdeel van een trein los: een afdekplaat voor de bedrading en techniek. Dat vertelt een ooggetuige aan Looopings. Na het voorval werd de attractie tijdelijk gesloten voor een inspectie.

"Er was een luide knal bij de lift", meldt de bezoeker. "Toen we bij het station aankwamen, realiseerde ik me dat een deel van het rijtuig voor ons was losgeraakt. We werden bijna geraakt door het losse deel." De passagier lichtte het personeel in, waarna Vogel Rok dicht ging.

Na intern onderzoek bevestigt een woordvoerder dat er inderdaad een plaat is losgeraakt. "Hoe dit heeft kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht. Het lijkt erop dat het onderdeel niet goed genoeg vastzat en door de trilling los is geraakt. Gelukkig is het goed afgelopen."



Controle

Na een controle en het bevestigen van de plaat kon de trein in kwestie weer in gebruik genomen worden. Ook de andere twee treinen zijn na het ongeluk gecheckt. Daarbij werden volgens de voorlichter "geen gekke dingen aangetroffen". Vogel Rok is dan ook weer operationeel.